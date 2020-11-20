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    • 20.11.2020 07:21
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 20 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, 'nun güney ve doğusu, , Doğu ve bölgesi ile , Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, 'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve 'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde kari hangi illerimizde yağmur bekleniyor? İşte, 20 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Antalya'nın doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 14°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Çok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 16°C
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Muğla'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla'nın güney kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karlakarışık yağmut ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 13°C
    Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 12°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

    ÇANKIRI °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 9°C
    Çok bulutlu

    KONYA °C, 9°C
    Çok bulutlu, yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 3°C, 11°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    RİZE 9°C, 13°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON 10°C, 13°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

    HAKKÂRİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

    VAN °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

    SİİRT °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu


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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 20 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?