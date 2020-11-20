





AFAD EKİPLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Barlas beni çok özlüyordu. Apartmanda onu sevmeyen yoktu. Oğlum adeta apartmanın maskotuydu. AFAD ekiplerine de çok teşekkür ederim. Oğlumu ve annemi kurtarabilmek için çok çaba sarfettiler. Hatta bir vinç operatörü uykusuz şekilde bizim için gece gündüz çalıştı. Mesaisi bittiği halde evine gitmedi. Herkes çok fedakarca çalıştı. Ama olmadı.

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