SON DAKİKA: Gece yarısı kanlı infaz! Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak üzerinde ikamet eden Sedat Aksakal, 37 AE 866 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken evine yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.