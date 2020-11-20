Sanal oyunlarda sizi bekleyen büyük tehlike: Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir

BU BİLGİLER TOPLU SALDIRILARDA KULLANILABİLİR

Niyeti kötü olan kişilerin bu bilgileri toplu saldırılarda kullanabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal, "Yani zombi bilgisayar haline getirebilirler. İnsanların haberi olmadan bir devlet kuruluşuna, başka bir ülkeye yapılan saldırıda rol alabilirler ama haberleri olmadan bu yapılır. Araştırıldığı zaman onların bilgi sistemlerine ulaşılır. Bilgisayara fidye amaçlı yazılım yüklenebilir. Belli miktarda paralar karşılığında bilgisayarlar şifrelendiği için bu şifrelerin kırılması için para isteyebilirler. Birtakım programlar yardımıyla çocuğun psikolojisini kötü etkileyip kendilerine veya Ankara'da olduğu gibi çevrelerine zarar vermesine sebep olabilirler" ifadelerini kullandı.