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    • Yaşam
    • 19.11.2020 07:28
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    • 19.11.2020 07:28
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    SON DAKİKA: 'da feci son: Genç kız 11'inci kattan atladı

    Son dakika haberine göre, 'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayıp hayatına son verdi.

    DHA
    Adana'da feci son! 11'inci kattan atladı

    Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda gerçekleşti. Ailesiyle birlikte 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan , odasının penceresinden atladı. Sesi duyup dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.




    YAKINLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güvendik'in öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında gözyaşları döktü.



    Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Güvendik'in cesedi, polisin ve savcının incelemesinin ardından Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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