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    • 19.11.2020 12:09
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    SON DAKİKA: Bilim adamları laboratuvarda oda sıcaklığında elmas üretti

    Son dakika: Özellikle kadınların takmak istedikleri elmas, milyarlarca yılda oluştuğu için değerli bir maden. Ancak 'da bilim adamları laboratuvar ortamında oda sıcaklığında elmas üretmeyi başardı.

    AA
    Kadınlar sevinecek! O taş oda sıcaklığında üretildi

    Phys.org sitesinin haberine göre, Ulusal Avustralya ve RMIT üniversitelerinde görevli ekibin laboratuvarda oda sıcaklığında oluşturduğu iki tür elmasla ilgili ayrıntılar Small dergisinde yayımlandı.

    İKİ TÜR ÜRETİLDİ
    İki tür elmastan ilkinin nişan yüzüklerinde bulunan cinsten, diğerinin doğada bulunan ve kristal yapıya atıfla altıgen elmas olarak adlandırılan Lonsdaleite olduğu belirtildi.

    OLUŞUMU İÇİN MİLYARLARCA YIL GEREKİYOR
    Normalde elmasın meydana gelmesinin, milyarlarca yıl, yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gerektiren bir süreç olduğu ifade ediliyor.

    KAYKILMAYA İZİN VERDİLER
    Ulusal Avustralya Üniversitesinden Profesör Jodie Bradby, laboratuvardaki çalışmanın püf noktasının basıncı uygulama biçimleri olduğunu belirterek, çok yüksek basıncın yanı sıra karbonun "kaykılma" olarak adlandırılan şeyi tecrübe etmesine izin verdiklerini söyledi.

    KARBON ATOMLARI HAREKET ETTİ
    Bradby, bükme gücüne benzeyen bu "kaykılmanın", karbon atomlarının bir yere hareket etmesini sağlayarak iki tür elması oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.

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