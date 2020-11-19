"10 GÜNDEN BERİ PİYASAYA YETİŞTİREMİYORUZ"

Özellikle gurbette yaşayanların kolonyalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Eren, "Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleri ile şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bini aşkın; Almanya'da, İstanbul'da, Antalya'da ve tüm vilayetlerde Yenice'de hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum. İnşallah daha da iyi olacak. İleride daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.