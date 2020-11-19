



ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kısa süre sonra da olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın 7 kişinin bulunduğu evde, gençlerden birinin, Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuluyor. Genç, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" demesi üzerine "Öldürür müsün?" yanıtını veren Osman Oflaz'ı kafa atarak yere düşürüp, tekme tokat dövüyor. Daha sonra diğer iki genç de Oflaz'a tekme tokat saldırıyor. Görüntülerde, genç kadınlardan biri de adama tekme atıyor. Gençlerden birinin eline aldığı sopayla geldiği görülürken, Oflaz'ın "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar da görüntüde yer alıyor.