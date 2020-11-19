Günlük burç yorumları – 19 Kasım 2020 Perşembe

EVDEN ÇALIŞMAYA UYUM SAĞLIYORUZ

2020 yılına başlarken evden çalışmanın yani bir diğer adıyla Home Office bir şekilde çalışmanın artık yaygın bir çalışma modeli olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ta ki Covid-19 virüsü dünyayı etkisi altına alana dek.

Kimi şirketler kendi istekleriyle bu sistemi uygularken, günümüzde birçok şirketin bu sistemi uygulamasının önemli bir sebebi salgın hastalıkların artış göstermesi. Durum şu ki bu sisteme ayak uydurabilen kişiler çoğunlukta olsa da uyduramayan kişilerin varlığı da hatırı sayılır bir sayıda. Bu yazımda siz değerli Günaydın okurlarım için evden çalışmak konusunda önemli ipuçlarına değindim.