Günlük burç yorumları – 19 Kasım 2020 Perşembe

EVDEN ÇALIŞMAYA UYUM SAĞLIYORUZ
2020 yılına başlarken evden çalışmanın yani bir diğer adıyla Home Office bir şekilde çalışmanın artık yaygın bir çalışma modeli olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ta ki Covid-19 virüsü dünyayı etkisi altına alana dek.
Kimi şirketler kendi istekleriyle bu sistemi uygularken, günümüzde birçok şirketin bu sistemi uygulamasının önemli bir sebebi salgın hastalıkların artış göstermesi. Durum şu ki bu sisteme ayak uydurabilen kişiler çoğunlukta olsa da uyduramayan kişilerin varlığı da hatırı sayılır bir sayıda. Bu yazımda siz değerli Günaydın okurlarım için evden çalışmak konusunda önemli ipuçlarına değindim.
Öncelikle Saat Gibi Olmamız Gerekiyor
Mesai saatlerimizin belli bir düzeni ve disiplini vardır. Ofiste fiilen bulunmasak bile evimizdeyken bu saatleri kendimize öyle bir programa oturtmalıyız ki iş disiplinimizden bir şey kaybetmeyelim. Herkesin kendine göre bir çalışma şekli olduğu gibi, gün içinde program yapma alışkanlıklarımız da farklılık gösteriyor. Ancak bir gerçek var ki iş saatlerimizi nizami bir şekilde uyguladığımızda daha verimli olacağımız da aşikâr.
Can Sıkıntısı Ne Olacak?
Evden çalışma modelinin avantajından bahseden kişileri çevremizde sıkça görürüz. Bu avantajlardan çokça bahsetseler de unuttukları bir nokta var. Bu nokta şu; artık evden çalışmanın bir rutin halini alması ve bu rutinliğin bir noktadan sonra can sıkması. Bu öyle bir can sıkıntısı ki zaman geçirmek için en gereksiz aktivitelere bile başvurulabiliriz. Bu can sıkıntısı uzun vadede işlerimizi zamanında tamamlamak konusunda bize epey zorluk çıkarabilir. Bunun çözümü çalışırken kendimize belirli periyotlarla dinlenme vakitleri ayırmaktan geçiyor. Bunun dengesini tutturmak en önemli nokta açıkçası.
İletişimden Kopmamalıyız
Bireysel bir işte çalışmıyorsak, ofis ortamımızdaki arkadaşlarımızda mesai saatleri içerisinde iletişim halinde olmak ve iş dağılımı yapmak evden işlerimize uyum sağlamak açısından çok önemli bir püf noktasıdır. Çalışma arkadaşlarımızdan bağımsız bir şekilde çalışmak az önce bahsettiğim gibi can sıkıntısı yaratacağı gibi işe karşı olan verimli yapımızı da ortadan kaldırır.
Üzerinde durduğum konular dışında dünyanın hangi noktaya evirildiğini ve artık hangi uzak kaldığımız davranışlara uyum sağlamak içerisinde olduğumuzu önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Dünya'nın halleri bizi şaşırtmaya devam edecek.
KOÇ: İNSANLAR size karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır. Bu günlerde mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.
BOĞA: KARŞILAŞACAĞINIZ kişilerde, farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil.
İKİZLER: AŞK yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız.
Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: HIZLI başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gerekli dersleri çıkarıp önleminizi alacaksınız.
ASLAN: MUAZZAM bir sevgi birikimine sahipsiniz.
Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz.
Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.
BAŞAK: BİLGİ sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almanız sizin yararınıza olacak. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz.
TERAZİ: DUYGULARINIZDA farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkalarının yorum getirmesine karşısınız. Partnerinizle vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.
AKREP: ORİJİNAL dostluklar ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacaksınız.
Bu dönemde ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.
YAY: KARİYERİNİZLE ilgili başarı, size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapıyor, enerjinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.
OĞLAK: SOSYAL yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve önemli kişilerle bir arada olacaksınız. Bu durumda bazı kişilerle, aynı düşünce noktasında buluşacak ve kenetleneceksiniz.
KOVA: KISA mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun. Bazen de bu tür çekişmelerde takıntılı davranışlar içine giriyorsunuz.
BALIK: KALABALIKLARIN dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba verimli sonuç veriyor.