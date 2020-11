Günlük burç yorumları – 19 Kasım 2020 Perşembe

Öncelikle Saat Gibi Olmamız Gerekiyor

Mesai saatlerimizin belli bir düzeni ve disiplini vardır. Ofiste fiilen bulunmasak bile evimizdeyken bu saatleri kendimize öyle bir programa oturtmalıyız ki iş disiplinimizden bir şey kaybetmeyelim. Herkesin kendine göre bir çalışma şekli olduğu gibi, gün içinde program yapma alışkanlıklarımız da farklılık gösteriyor. Ancak bir gerçek var ki iş saatlerimizi nizami bir şekilde uyguladığımızda daha verimli olacağımız da aşikâr.

Can Sıkıntısı Ne Olacak?

Evden çalışma modelinin avantajından bahseden kişileri çevremizde sıkça görürüz. Bu avantajlardan çokça bahsetseler de unuttukları bir nokta var. Bu nokta şu; artık evden çalışmanın bir rutin halini alması ve bu rutinliğin bir noktadan sonra can sıkması. Bu öyle bir can sıkıntısı ki zaman geçirmek için en gereksiz aktivitelere bile başvurulabiliriz. Bu can sıkıntısı uzun vadede işlerimizi zamanında tamamlamak konusunda bize epey zorluk çıkarabilir. Bunun çözümü çalışırken kendimize belirli periyotlarla dinlenme vakitleri ayırmaktan geçiyor. Bunun dengesini tutturmak en önemli nokta açıkçası.