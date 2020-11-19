



"BEN YANDIM AMA ÇOK ŞÜKÜR AİLEMİ KURTARDIM"

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Halil Doruk, "Oğlan 'baba yanıyoruz' diye bağırdı. Yatıyorduk. Kalktım eşim de peşimden kalktı. Oğlum ile eşimi dışarı çıkarttım. Kızımla torunumu çıkardım. Ondan sonra da annemi kaldırıp çıkardım. Ailemi kurtarmak için evde hangi odaya gitsem sanki alevler beni peşimden takip eder gibi geliyordu. Ben yandım ama çok şükür ailemi de kurtardım" dedi.