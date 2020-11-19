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    • 19.11.2020 14:53
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    • 19.11.2020 14:53
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    'de şerit ihlali faciaya neden oldu! 1 ölü, 4 yaralı

    'de şerit ihlali yaptığı öğrenilen bir minibüs ile karşı yönden gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil adeta hurdaya dönerken; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

    Şerit ihlali faciaya neden oldu! 1 ölü, 4 yaralı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı minibüs ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli'nde meydana geldi. Şerit ihlali yapan Levent K.'nin (37) kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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