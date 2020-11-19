



Vatandaşların ihbarı üzerine her iki olay yerine de çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.