





Ancak unutulmaması gereken bir nokta var, burası oldukça önemli. Eğer yeni alınmışsa, yani birkaç saatlik burnunuzdan örnek alındı ve Kovid-19 testiniz pozitif çıkıyor. Yeni alınmışsa bu örnek virüs sizi henüz enfekte etmemiştir. Eğer bu adaçayıyla ebegümeciyi söyledim oranda karıştırıp kaynatıp gargarasını yaparsanız boğazınızı temizlemiş olursunuz. Damlalıkla, burun deliklerinize damlatacaksınız.



BU YAĞLAR AĞIZ YOLUYLA ALINMAZ

Kekiğin içerisinde etkin olan madde timoldür. Kekik yağını da kullanabilirsiniz. Yağ kısmı ortam havasını temizlemek için, lütfen adaçayı, lavanta, karabaş, okaliptüs bunlar hiçbir şekilde doğrudan ağız yoluyla alınmaz.

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