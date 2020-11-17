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    • Sağlık
    • 17.11.2020 Gazete
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    Prof. Dr. 'ndan ’a doğal reçete

    Coronavirüs salgını, hayatı tehdit ediyor. Prof. Dr. , virüsünden koruyacak doğal reçeteyi Takvim'e açıklıyor...

    Covid-19’a doğal reçete

    Coronavirüs salgını, hayatı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, COVİD-19 virüsünden koruyacak doğal reçeteyi Takvim'e açıklıyor:

    MUCİZE GARGARA: Coronavirüs, burun ve ağız yoluyla bulaşır. Dolayısıyla burnumuzu temiz tutmamız gerekiyor. Bunun için adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümecini 5-6 gram kadar olacak şekilde karıştırın. Bir bardak suda 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzün. Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Adaçayı boğaz enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Boğazı ve burnu virüslerden temizler.

    KEKİK YAĞI ETKİSİ: Uçucu yağları koklamak, buruna giren virüsü etkisiz hale getirir. Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Bunları koklayacaksınız. Ortamdaki mikropları kırmak için bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun. Havayı dezenfekte edin.

    MERCİMEK VE NOHUTU SEVİN
    Lektin bakımından zengin olan gıdalar, Covid-19 virüsüne karşı koruma sağlar. Lektin, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bulunur. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var.

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    Haberler Sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Covid-19’a doğal reçete