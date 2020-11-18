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    • 18.11.2020 10:30
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    SON DAKİKA: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu duyurdu: Kim derdi ki...

    Son dakika haberine göre, yeni yip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, koronavirüse yakalandı.

    DHA
    Taşçıoğlu’nun oğlu duyurdu: Kim derdi ki...

    Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    "KİM DERDİ Kİ BEN DE AYNI HASTALIKTAN DOLAYI KULLANACAĞIM"
    Adeta salgınla mücadelenin sembolu olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasız geçirdiği ilk babalar gününde, yaptığı açıklamada, babasının tedavisi için gereken ilaca nasıl ulaştıklarını "Babam yoğun bakımdayken bir ilaç gerekti. Çin'den getirilen bir ilaç. Ama gümrükler, sınırlar kapalı. Dört koldan ulaşmaya çalıştık. Konsolosluklar, İstanbul Valisi yardımcı oldu, Sanayi Odası Başkanımız yardımcı oldu ve en son tabii Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza bu haber gitti. Sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar ve sadece o ilaç için koca bir uçak ayarladılar. İki üç gün içinde de o ilacı Çin'den getirdiler" diye anlatmıştı.




    Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yayınladığı mesajda babası için Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.

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