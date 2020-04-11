Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, dün duygusal bir paylaşım yaptı.

Babasının Rize'nin Güneysu köyünde küçük bir evde dünyaya geldiğini belirten Taşçıoğlu, "O küçük evden çıkan büyük yürekli ADAM'ın ismi şu an Türkiye'nin en büyük hastanelerinin birinde. Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun adı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmişti.