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    • 11.04.2020 Gazete
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    Prof. Dr. 'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'ndan duygusal paylaşım

    Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. 'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, dün duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının 'nin Güneysu köyünde küçük bir evde dünyaya geldiğini belirten Taşçıoğlu, "O küçük evden çıkan büyük yürekli ADAM'ın ismi şu an Türkiye'nin en büyük hastanelerinin birinde. Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.

    Hiçbir şey imkansız değildir

    Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. 'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, dün duygusal bir paylaşım yaptı.

    Babasının 'nin Güneysu köyünde küçük bir evde dünyaya geldiğini belirten Taşçıoğlu, "O küçük evden çıkan büyük yürekli ADAM'ın ismi şu an Türkiye'nin en büyük hastanelerinin birinde. Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.

    İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun adı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmişti.

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