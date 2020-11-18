Hindistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Vaishali bölgesinde, 20 yaşındaki Gülnaz Hatun, Hindu Satish Kumar Rai tarafından kendisiyle evlenmesi yönünde sürekli rahatsız ediliyordu. Hatun ise Kumar'ın teklifini Müslüman olduğu ve kendisiyle evlenemeyeceği gerekçesiyle reddediyordu.

ÜZERİNE GAZ YAĞI DÖKEREK YAKTILAR

30 Ekim'de Rasulpur köyündeki evinden çöp atmaya çıkan Hatun, Kumar ve arkadaşları tarafından taciz edildi. Hatun, Kumar'a karşı koyarak bu durumu annesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Kumar ve arkadaşları Hatun'un üzerine gaz yağı dökerek yaktı.