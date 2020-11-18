Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, "Mahallemizin tek mezarlığı olan Ortaköy mezarlığımızın kullanılabilir alanları dolmak üzere ve yetersizdi. Bu durumu yetkililerimize bildirdim. En kısa sürede dönüş yaparak çalışmalara başlandı. Çalışma sonrası mezarlığımızın kapasitesi 2,5 katına çıkacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlığımıza ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yol daha açılacak." dedi.