Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.