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    • Yaşam
    • 18.11.2020 16:15
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    • 18.11.2020 16:15
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    SON DAKİKA: Eşinin boğazını falçatayla kesip öldüren 'e ağırlaştırılmış cezası verildi

    Son dakika haberi: Eyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

    DHA
    Falçatalı katil kocanın cezası belli oldu

    7. 'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık koronavirüs olması nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

    "ÇOK PİŞMANIM"
    Müştekilerin avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Özgür Yılmaz Ecim ise "Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım ortada kaldı. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

    MAHKEME İNDİRİMSİZ CEZA VERDİ
    Mahkeme heyeti, sanık Özgür Yılmaz Ecim'i "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    İDDİANAME
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özgür Yılmaz Ecim'in (41) 29 Eylül 2019 tarihinde sabah saatlerinde kendi evlerinde eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını bir maket bıçağı keserek öldürdüğü ve 1 Ekim 2019 günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan 'ne giderek teslim olduğu anlatılıyordu. Sanık Ecim'in ifadesinde, eşinin 'ya gideceğini ve kendisine hakaret ettiğini söyleyerek "Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetinde idim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm" demişti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Eşinin boğazını falçatayla kesip öldüren Özgür Yılmaz Ecim'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi