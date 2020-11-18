Aralık ayı için geri sayım başladı. Bu bağlamda milyonlarca araç sahibi kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Bilindiği üzere kış lastiği soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.