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    • 18.11.2020 20:02
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    • 18.11.2020 20:03
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    'de dinlenme tesisinin nde !

    'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin katındaki su ısıtma tankının sı sonucu bir kişi yaralandı. Hasarın da oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de patlama!

    'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin katındaki su ısıtma tankı patladı.

    Yeşilovacık Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde meydana geldi.

    1 KİŞİ YARALANDI
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Patlama nedeniyle yaralanan tesis müdürü Yücel A. (51), ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ekipler, patlamanın, ndeki su ısıtma tankındaki basınç yükselmesi nedeniyle yaşandığını belirledi.

    Hasarın da oluştuğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama!