AKLIM HEP OYUNLARDA

Esad Akkaya (12): Daha çok 'Brawl Stars' ve 'Among Us' oynuyorum. Among Us katil kim oyunu. Brawl Stars da savaş oyunu. Daha çok böyle oyunları seviyorum. Aslında sürekli oynamak istiyorum ama derslerim olunca bırakıyorum. Yine de aklım oyunlarda kalıyor. Yenilince sinirleniyorum. Telefona falan vuruyorum. Ama ailelerin de etkisi var. Çocuğa bebekken telefon öğretmezsen gelecekte de bunlarla çok uğraşmaz. Ama çocuğa sürekli telefon verince alışkanlık oluyor.

Emirhan Uzun (13): 'Pubg' ve 'Brawl Stars' oynuyorum. Savaş oyunları bunlar. Gerçek oyuncularla oynuyoruz. Ara sıra yenildiğimde sinirleniyorum. Bir kere telefonu yere atmıştım. Yenilgiyi hazmedemiyorum.

Münevver Eymen (13): Ben de savaş oyunlarını seviyorum. Günde 3-4 saat kadar oynuyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum hatta. Ben kaybedince pek sinirlenmiyorum ama arkadaşlarımdan küfredenler, bilgisayara vuranlar oluyor.