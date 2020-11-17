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    • 17.11.2020 21:12
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    Son dakika: Eğitim öğretim nasıl devam edecek? duyurdu

    Son dakika haberi... , "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 2020 tarihine kadar yoluyla devam edecektir." açıklamasında bulundu.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    (), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 2020'ye kadar yoluyla devam edeceğini bildirdi.

    Başkan 'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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