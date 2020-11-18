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    • 18.11.2020 08:05
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    SON DAKİKA: ’de feci ! Otomobil takla attı: 1 ölü

    Son dakika haberine göre, ’in Aliağa ilçesinde meydana gelen da, otomobilin takla atması sonucu savrulduğu aracın altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İHA
    İzmir’de feci kaza!
    'in Aliağa ilçesinde meydana gelen da, otomobilin takla atması sonucu savrulduğu aracın altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kaza, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Otoyolu çıkışı bağlantı yolunda meydana geldi. Emre Çoban (26) yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, otoban gişeler bağlantı yolu istikametinden Hürriyet Caddesi yönüne giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.




    Kazada savrulan otomobil sürücüsü Çoban, takla atan aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Öte yandan, Çoban'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir’de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü