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    • 17.11.2020 16:55
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    • 17.11.2020 16:55
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    Erbaa'da 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 440 ecstasy hap ele geçirildi.

    İHA
    O ilde 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    "HAP ELE GEÇİRİLDİ"
    Durdurulan bir otomobilde yapılan armada 440 adet Ecstasy Hap maddesi ele geçirildi. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.K. ifade işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    Narkotik polisleri operasyonda ele geçirilen ile 'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

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