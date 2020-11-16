SON DAKİKA: Midyeci her şeyi itiraf etti: Jigolo vergisi







DEVREYE 'İNCİ' GİRDİ

Bekleyişe geçen Z.B.'yi bu kez, kendisini "İnci" olarak tanıtan başka bir kişi aradı. Ajansın kendisini yönlendirdiğini söyleyen İnci, Z.B.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım; bilgin olsun. 2 saat daha kalırsan 10 bin TL daha öderim" dedi. Şebekenin eline düştüğünden habersiz Z.B., İnci'nin teklifine "Tamam" diye yanıt verdi. Bu görüşmeden dakikalar sonra Özge bir kez daha Z.B.'yi aradı. "Müşteri ile pazarlık yapmaman gerekir. Bu ajansın görevi" diyerek kendisine verilecek hesap numarasına para yatırması gerektiğini belirtti. Devreye bu kez, kendilerini "Burak" ve "Demir" olarak tanıtan iki kişi girdi. Bu kişiler, Z.B.'nin, üyelik parası, komisyon, vergi adı altında 6 ayrı havale ile 12 bin 200 lira yatırmasını sağladı. Z.B. yatırdığı paraya ek olarak bir de 4 bin 100 lira yatırdı. Bu parayı yatırmasının gerekçesi ise, hesabına, ajansın yatıracağı yüklü miktardaki paranın sigortalanması olarak açıklandı. Z.B. kendisinden 2 bin 200 lira daha istenince dolandırıldığını anladı ve soluğu karakolda aldı.











İSİMLER FARKLI, KİŞİLER AYNI

Vanlı B.Ö. (29) de Z.B.'nin yaşadıklarına benzer bir süreç yaşadı. Ancak B.Ö.'yü arayan kişilerin kullandığı isimler farklıydı. Kendilerini 'Tinder Ajans' çalışanları olarak tanıtan kişiler B.A.'nın da toplamda 22 bin 470 lira yatırmasını sağladı. Z.B. ve B.Ö. ile gerçekte farklı kişiler temasa geçmiş gibi görünse de, paraların yatırıldığı hesaplar ve şüpheliler aynı kişilerdi.