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    • 17.11.2020 06:24
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    SON DAKİKA: sahil yolunda gece yarısı korkunç : Otomobil ikiye bölündü

    Son dakika haberine göre, İstanbul Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sonucu ikiye bölündü. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    DHA
    Gece yarısı korkunç kaza!

    Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu istikametinde meydana geldi.




    Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı.




    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



    Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kartal sahil yolunda gece yarısı korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü