Şanlıurfa'da görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı.

Haleplibahçe Mahallesi'nde sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, M. A isimli şahsın iş yerine de girip, çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bu duruma sinirlenen M.A sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, M.A dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.

TUTUKLANDI

Çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan şahıs savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten M.A hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN DESTEK

Şanlıurfa Valiliği, çocuğa sokak ortasında şiddet uygulayan şahsın tutuklandığını ve mağdur çocuğa ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A. adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır" denildi.