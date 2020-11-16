Ankara'da çocuklar arasında yaşanan kavga sırasında bir çocuğun ölümü birinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetin detaylarına TAKVİM ulaştı. Anneleri alışverişe gittikten sonra yalnız kalan 13 yaşındaki çocuklardan Ege Ö. aynı zamanda okul arkadaşı olan ikiz kardeşlere çekiçle saldırdı.









Ege, bilgisayar oyunu nedeniyle çıkan kavga sonucunda öğretim görevlisi S.D.'nin çocukları olan ikiz kardeşlerden Arda D'yı öldürdü, Ege D'yi de yaraladı. Kavganın nedeninin bilgisayar oyunu olduğu, gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuğun 3 ay önce babasının intihar ettiği ortaya çıktı. Ölen ikiz kardeş Arda D. gözyaşları arasında toprağa verildi.





ÖLMEK İSTEDİ

Ege Ö.'nün vahşi cinayetin ardından intihar etmek istediği ancak kendini astığı ipin koptuğu iddia edildi.



DİLHAN DUMANOĞLU



