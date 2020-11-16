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    • Yaşam
    • 16.11.2020 Gazete
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    Çankaya'da çocukların çekiçli kavgasında den biri öldü, biri yaralandı

    'nın Çankaya ilçesinde çocukların çekiçli kavgasında den biri öldü, biri yaralandı. Tartışmanın oyun yüzünden çıktığı anlaşıldı...

    Cinayet oyunu!

    Ankara'da çocuklar arasında yaşanan kavga sırasında bir çocuğun ölümü birinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetin detaylarına TAKVİM ulaştı. Anneleri alışverişe gittikten sonra yalnız kalan 13 yaşındaki çocuklardan Ege Ö. aynı zamanda okul arkadaşı olan ikiz kardeşlere çekiçle saldırdı.




    Ege, bilgisayar oyunu nedeniyle çıkan kavga sonucunda öğretim görevlisi S.D.'nin çocukları olan den Arda D'yı öldürdü, Ege D'yi de yaraladı. Kavganın nedeninin bilgisayar oyunu olduğu, gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuğun 3 ay önce babasının ettiği ortaya çıktı. Ölen ikiz kardeş Arda D. gözyaşları arasında toprağa verildi.



    ÖLMEK İSTEDİ
    Ege Ö.'nün vahşi cinayetin ardından intihar etmek istediği ancak kendini astığı ipin koptuğu iddia edildi.

    DİLHAN DUMANOĞLU

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