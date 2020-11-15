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    • 15.11.2020 10:26
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    • 15.11.2020 10:39
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    Sokak ortasında rezalet! 'da gelin alma töreninde e davetiye çıkardılar

    Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını son sürat devam ederken 'da bir düğünde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gelin almaya giden bir grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İHA

    'daki bir düğünde gelin almaya giden grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan düğün sırasında gelin almaya giden grup, kız evinin önünde araçlarından indi. Grup, açtıkları müzik eşliğinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kuralını uymayan grubun zılgıtlı halayı, mahallede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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    Haberler Yaşam Sokak ortasında rezalet! Bursa'da gelin alma töreninde koronavirüse davetiye çıkardılar