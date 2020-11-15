Buradaki ağaçların hepsi doğal, yani sonradan dikilmemiş kendiliğinden yetişmiş ağaçlar. İçerisinde tarihi anıt ağaçları da yer alan bir orman burası. Ormanda ateş yakmamalarını, piknik yapıldıysa da çöplerini toplayıp, çöp toplama konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz."

Öte yandan, piknik yapılan alanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü kontrolünde. Doğa Koruma ve Milli Parklar koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince her hafta sonu vatandaşların piknik yaptığı alanlardaki çöpler toplanıyor. Havaların serin olmasına rağmen pek çok vatandaş tarafından ziyaret edilen Belgrad Ormanı'nda geçtiğimiz hafta piknik yapılan alanlarda ise tam 22 ton çöp toplandı.