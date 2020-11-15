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    • Yaşam
    • 15.11.2020 16:44
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    • 15.11.2020 16:46
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    'da dehşete düşüren görüntüler! Beslediği ı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı...

    'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki ı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü büyük tepki yarattı.

    'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki ı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.



    Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı...