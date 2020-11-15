Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? İşte bilinmeyen numara sorgulama ve öğrenme işlemi

TÜRKCELL TELEFON NUMARASI KİME AİT

Turkcell gelen çağrıların veya mesajların kimler tarafından atıldığının öğrenilmesi için bir servis hazırlamıştır. Bilinmeyen numaralar servisi ile numarasını Turkcell Rehber'den gizlememiş olan kişileri öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için sorgulama yapacağınız numarayı yazıp 2200'a ( ( Örnek : 5XXXXXXXXX > 2200 ) gönderebilirsiniz. Fakat bu işlem de ücretsiz değildir. Turkcell bu sorgulama için mesaj başına 3.99 TL almaktadır.

Yine Turkcell tarafından sunulan çağrı merkezi ile de arayan kim öğrenmeniz mümkündür. Bunun için 11832'yi arayabilirsiniz. Bu işlemin de ücreti dakikası 1.6 TL olarak belirlenmiştir.