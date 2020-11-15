Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? İşte bilinmeyen numara sorgulama ve öğrenme işlemi

Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? Binlerce vatandaş kendilerini arayan yabancı numaraların kime ait olduğunu merak ediyor. Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi tüm operatörler yada sabit hatlar için kimin aradığını öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? Aslında bunu öğrenmek son derece kolay. Google'a yazdığınızda numara ile ilgili bilgi bulamıyorsanız endişe etmeyin, şte bilinmeyen numara sorgulama ve öğrenme işlemi hakkında merak edilen bilgiler…
TELEFON NUMARASI KİME AİT TÜRK TELEKOM
Şayet bir Türk Telekom yani eski adı ile AVEA müşterisi iseniz 11811 çağrı merkezi ile dakikalar içerisinde kim aramış sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 11811 telefon numarasını aradıktan sonra operatör size numaranın kime ait olduğunu belirtecektir. Bu işlemin ücreti dakika başına 1.25 TL olarak ücretlendirilmektedir. Yani 2 dakikalık bir görüşme yaparsanız 2.5 TL ücret ödersiniz.
TÜRKCELL TELEFON NUMARASI KİME AİT
Turkcell gelen çağrıların veya mesajların kimler tarafından atıldığının öğrenilmesi için bir servis hazırlamıştır. Bilinmeyen numaralar servisi ile numarasını Turkcell Rehber'den gizlememiş olan kişileri öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için sorgulama yapacağınız numarayı yazıp 2200'a ( ( Örnek : 5XXXXXXXXX > 2200 ) gönderebilirsiniz. Fakat bu işlem de ücretsiz değildir. Turkcell bu sorgulama için mesaj başına 3.99 TL almaktadır.
Yine Turkcell tarafından sunulan çağrı merkezi ile de arayan kim öğrenmeniz mümkündür. Bunun için 11832'yi arayabilirsiniz. Bu işlemin de ücreti dakikası 1.6 TL olarak belirlenmiştir.
VODAFONE TELEFON NUMARASI KİME AİT
Vodafone ülkemizde en çok aboneye sahip operatörlerin başında yer almaktadır. Şayet Vodafone hattı için arayanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız numaranın başında sıfır olmadan 7048'e mesaj gönderebilirsiniz. Tek mesaj ücreti 1.25 TL olarak Vodafone tarafından ücretlendirilecektir.
Şayet mesaj göndermek istemiyorsanız da 11842 çağrı merkezini arayarak arayanın kimliğini öğrenmeniz mümkün. 11842 çağrı merkezi dakika başına 1.25 TL ile ücretlendirilmektedir.