Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar dikkat! "Ödenen ücretler geri alınabilir"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Nisan'da bir genelge yayınlandığını anımsatan Şahin, "Bu genelgeye bazı eklemeler yapıldı ve acil hal tanımları genişletildi. İçerisine pandemi süreci boyunca pandemiden dolayı yapılan tanı ve tedavilerde eklendi." diye konuştu.