Zencefilli ve havuçlu muffin

Chia tohumlarını havanda hafifçe ezin, orta boy bir kasede suyla birlikte karıştırın.

5 dakika suyunu çekmesi için dinlendirin.

Akçaağaç şurubu ilave edip karıştırın.

Hindistan cevizi yağı, elma sosu, küçük doğranmış zencefil ve havucu ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde badem unu, yulaf, tuz, zerdeçal ve kabartma tozunu karıştırın.

Chia tohumlu karışımın üzerine ilave edin.

Üzüm ekleyip harmanlayın.

Muffin kalıplarına pay edip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

1 yemek kaşığı chia tohumu

1/4 su bardağı akçaağaç şurubu veya hurma özü (ev yapımı doğal veya organik pekmez)

2 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı elma sosu

1 yemek kaşığı taze zencefil

1 su bardağı rendelenmiş havuç

3/4 su bardağı badem unu

3/4 su bardağı yulaf

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1 paket kabartma tozu

1/4 su bardağı kuru üzüm

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN