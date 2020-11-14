SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ ALDI

Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de devreye girdi.