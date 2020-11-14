"BEYİN AMELİYATI OLDU, ŞAKA DA YAPSAN CİDDİYET DE YAPSAN GÜLEN BİR ÇOCUK"

DHA'ya konuşan amca, Aydın Yağcı "Dükkan da patronun oğlu olayı videoya çekiyor. Daha önce de çekip arkadaşlarına atmışlar. Videoda benim yeğenim gülüyor. Zaten hasta bir çocuk, balkondan düşmüş bir çocuk, vurulan darbelere canı yandıkça da gülen bir çocuk. Yeğenim balkondan düşüp beyin ameliyatı geçirmiş bir çocuk. Çocuğun başına yüzene vuruyor. Görüntüler elime geçince iş yerine gittik, neden böyle bir şey yaptın diye. Bu dükkan da şaka diye bu olaylar yaşanıyormuş, çocuk da bize söylemiyor. Olayın ortaya çıkması sonrası sordum, bu şaka mı diye. Çocuk, "Bana şaka yapacaklarını söylediler ama sonra iyice abarttılar dedi. Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor. Yeğenim küçükken balkondan kafa üstü düştü. Kafa tası kırıldı, ameliyat oldu 3 ay yoğun bakımda yattı. Akli dengesi yerinde bir çocuk, şaka da yapsan ciddiyet de yapsan gülen bir çocuk. Olay savcılığa intikal etmiş emniyet de bildirildi. Gereken yapılsın, çünkü çocuğa yapılan bir şiddet, kimseye zararı olmayan bir çocuk, mağdur bir çocuk. Biz çocuğun çalışmasını bile istemiyoruz ama orada çalışıyor" diye konuştu.

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