Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi: İspatlamak istedim

"DAHA ÖNCEDE BIÇAKLADI"

Eşi Hakan Karharman'ın daha önce de kendisini bıçakladığını belirten Özgen Karharman, ''Sürekli şiddet uyguluyordu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu. Çok kıskançtı. Beni daha önce de bıçaklamıştı. Kayınvalidem, kazayla kendimin yaptığımı söylememi istemişti. Ben de korkup, onların söylediklerini gibi anlattım'' dedi.