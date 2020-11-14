Adana'da cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Adana'da Muhammet Mustafa D. (26), aynı evi paylaştığı aile dostları olan Yusuf S.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakladıktan bir süre sonra karakola teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. ve Muhammet Mustafa D.(26) gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.