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    • Yaşam
    • 14.11.2020 23:33
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    • 14.11.2020 23:33
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    13 yaşındaki Emirhan'ın hayali cu olmaktı! Bu acıya yürek dayanmaz

    Kocaelli'nin Gebze ilçesinde, ’nde bulunan spor okulunda oynayan , 3 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antrenmanın ardından soyunma odasına giden Emirhan, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

    Kocaelli'nin Gebze ilçesinde, Gaziler Mahallesi'nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 3 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı.

    Antrenmanın ardından soyunma odasına giden Emirhan, aniden fenalaştı.

    Yere yığılan Emirhan Genç'e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

    İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Tedaviye alınan çocuk, dün hayatını kaybetti. Emirhan Genç, Çayırova'da toprağa verildi.

    Emirhan Genç'in soyunma odasına giderken koridorda fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Emirhan, koridorun duvarına çarpıp, yere düşüyor. Çocuğa spor okulu hocaları müdahale ediyor
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    Haberler Yaşam 13 yaşındaki Emirhan'ın hayali futbolcu olmaktı! Bu acıya yürek dayanmaz