



"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.







"MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN