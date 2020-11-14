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    • 14.11.2020 21:20
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    Skandal görüntülerin adresi : Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarında çirkin saldırı

    Tıp Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları kapıya barikat kurdu.

    İHA
    AJANSLAR


    Edinilen bilgilere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi.



    HASTA YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI!
    Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ve sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar ise yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu.

    Polisin olaya müdahale etmesinin arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.



    "KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.



    "MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." açıklamasında bulundu.

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