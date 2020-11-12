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    • Yaşam
    • 12.11.2020 10:28
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    • 12.11.2020 10:38
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    Polis ekipleri bile şaşkına döndü! çi görünümlü ...

    'ta yaşananlar polisi bile şaşkına çevirdi. satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.

    Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.


    Dar merdivenlerden alt kata iniliyor
    Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

    Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

    Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

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