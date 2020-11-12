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    • 12.11.2020 11:00
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    İstanbul'da korkunç dakikalar! Beğeni uğruna kirişlerinde yürüdü

    hesaplarından paylaşmak üzere kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Haliç Köpürüsü'nde yürekler ağza geldi!

    Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


    Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

    Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.

    Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç dakikalar! Beğeni uğruna Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü