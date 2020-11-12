İzmit'te şaşırtan görüntü: Mazgala bakan köpek ilgi odağı oldu

İzmit'in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi'ne her gün belirli saatlerde gelen sokak köpeğinin mazgalın içini izlemesi, esnafın merak konusu oldu. Yaklaşık 3 aydır köpeğin neden bu davranışı sergilediğini bilmediklerini belirten esnaf, mazgala bakan hayvanının, caddenin sembolü haline geldiğini söyledi. Caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içini izlediğini gördüğünü anlatan Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler, bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor, sadece tek bir noktaya odaklanıp, orada bekliyor" dedi.