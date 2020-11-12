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    • Yaşam
    • 12.11.2020 14:44
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    • 12.11.2020 14:45
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    90 yaşındaki , 70 yıllık eşi Fatmana Demirel'den bir gün sonra vefat etti

    Acıpayam ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki , 70 yıllık eşi Fatmana Demirel'in vefatına bir gün dayanabildi. 90 yaşındaki yaşlı adam, eşinin vefatından bir gün sonra hayatını kaybetti.

    Duygulanmamak elde değil! 70 yıllık evlilik...

    Acıpayam Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Demirel önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    ERTESİ GÜN KOCASI VEFAT ETTİ
    Kadının toprağa verilmesinin ardından kocası (90) de ertesi gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

    Demirel'in cenazesi Kelekçi Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

    "BEN BU ACIYA DAYANAMAM, ARDINDAN GELİRİM"
    Birer gün arayla ölen çiftin 70 yıllık evli oldukları, yaşlı adamın eşinin ölümü üzerine ''Ben bu acıya dayanamam, ardından gelirim.'' dediği öğrenildi.

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