Denizli Acıpayam Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Demirel önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ERTESİ GÜN KOCASI VEFAT ETTİ

Kadının toprağa verilmesinin ardından kocası Ahmet Demirel (90) de ertesi gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Demirel'in cenazesi Kelekçi Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

"BEN BU ACIYA DAYANAMAM, ARDINDAN GELİRİM"

Birer gün arayla ölen çiftin 70 yıllık evli oldukları, yaşlı adamın eşinin ölümü üzerine ''Ben bu acıya dayanamam, ardından gelirim.'' dediği öğrenildi.