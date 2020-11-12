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    • Yaşam
    • 12.11.2020 13:24
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    • 12.11.2020 13:29
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    Sokakta yasağına sevinen anne: Evde de sigara içmek yasak olsun

    le mücadele kapsamında dün alınan kararla birlikte, valilik tarafından belirlenen, özellikle trafiğe kapalı olan cadde, sokak ve meydanlarda k yasaklandı. 'da yasaktan habersiz sokakta sigara içen oğlunu eleştiren anne , "Çok şikayetçiyim. Her yerde yasak olsun. Evde bile yasak gelsin" dedi.

    DHA
    O yasağa sevinen annenin bir talebi daha var

    İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara yasağı uygulamaya konuldu. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, haberi olmayanlar da var.

    "EVDE CAMDA BİLE YASAK OLSUN"
    Erzurum'un en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çene altına indirip, sigara içerek annesi ile gelen Musap Güray, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Oğlunun sigara içmesinden çok şikayetçi olduğunu belirten Hatice Güray, gelen yasağa çok sevindiğini belirtti.

    Sigara yasağının her yerde olmasını isteyen 2 çocuk annesi Hatice Güray, "Evde bile yasak gelsin. Evde camda içmesi bile yasak olsun" dedi.

    "SİGARAYI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
    Önceden günde 1 paket sigara içtiğini, koronavirüs sonrasında ise 2-3 tane de düşürdüğünü belirten Vural Albayrak ise yasağın yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Albayrak, "Sigarayı ne kadar erken hayatımızdan çıkarırsak o kadar sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz.

    Sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Sigaranın bütün hastalıkların anası olduğunun hepimiz farkındayız" diye konuştu.

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