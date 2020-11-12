Bursa'da halk otobüsü kırmızı ışıkta geçen otomobili biçti

Kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsündeki beş yolcu daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücü olayına gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.