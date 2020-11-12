"BİZ YAŞATIYORUZ, AVCILAR ÖLDÜRÜYOR"

Trabzon'da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa 'Lazize' ismini veren Hakan Kahraman, "2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk.