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    • 11.11.2020 15:00
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    'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

    'de farklı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada araçta bulunanlardan 6'sı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    DHA
    Tunceli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

    'nin Mazgirt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesine bağlı Bulgurcular köyü mevkisinde meydana geldi. Burhan Ö.'nün kullandığı 35 MJF 057 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Haydar A. yönetimindeki 23 EF 480 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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