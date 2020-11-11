Tunceli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesine bağlı Bulgurcular köyü mevkisinde meydana geldi. Burhan Ö.'nün kullandığı 35 MJF 057 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Haydar A. yönetimindeki 23 EF 480 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.